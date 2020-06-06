По Курску проехало экотакси

6 Июнь 2020 2020-06-06T10:40:52+03:00

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Во Всемирный день охраны окружающей среды экологическое движение ЭкоКурск провело в Курске акцию по сбору вторсырья – алюминия, жестяных банок, пластика, бумаги, батареек.

Все это куряне могли сдать в определенное время и в определенных точках города, правильно рассортировав мусор. Кроме того, прямо на месте активисты рассказывали курянам, как нужно обращаться с мусором так, чтобы его можно было пустить на переработку. Ведь из старого пластика, бумаги, стекла, батареек можно сделать много полезных вещей, если их не выбрасывать в общий контейнер, а сдавать на утилизацию. Так, некоторые страны Европы вынуждены даже закупать мусор для переработки, потому что выгодное это дело.

Акция прошла в формате экотакси - организаторы объехали несколько точек города, выделив на каждую по 20-30 минут.

Крышечки нужно утилизовать отдельноФото: Даниил НАЙХИН

Несколько легковушек экотакси побывали на площади Рокоссовского, у кинотеатра в микрорайоне КЗТЗ, на проспекте Вячеслава Клыкова, на парковке ТЦ" Компас", на проспекте Дружбы, на площади Перекальского и на улице Союзная, таким образом охватив почти весь город.

- Это первый выезд экотакси в Курске. И лишь часть того, что мы делаем, - рассказала КП один из инициаторов акции Екатерина Комарова. - А так мы организуем еще "Чистые игры", "Экодворы", другие экологические проекты. Все эти инициативы направленны на внедрение раздельного сбора мусора и "зеленого" образа жизни у курян.

Условия приема были таковы: чистое, сухое, сжатое и рассортированное по разным мешкам вторсырье: - макулатура (картон, журналы, газеты, книги) без скрепок, пружин, наклеек и пленок; - алюминиевые и жестяные банки; - цветной и белый пластик - бутылки, баклажки, стаканы, контейнеры; — твердый бытовой пластик; - бутылки из-под косметики, флаконы, канистры, баночки, пакеты; - фляги, контейнеры, стрейч – пленка; - бутылки из-под бытовой химии, стаканчики, контейнеры, баночки, тюбики; - стекло: банки и бутылки, стеклянные стаканы.

Словом, у курян был шанс дать "вторую жизнь" в буквальном смысле слова грудам мусора.

Где-то экотакси уже ждали, а где-то экологический экипаж куряне встречали с удивлением - неужели мусор еще нужно и сортировать?

Акция носила одновременно и просветительских характер. Так что куряне уже готовят мешки с "правильным мусором" к следующему визиту экотакси.

Экотакси в Курске.

ИСТОЧНИК KP.RU