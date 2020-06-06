6 Июнь 2020 2020-06-06T09:58:31+03:00

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Режим самоизоляции в Курске: за сутки коронавирус нашли еще у 68 курян. По данным оперативного штаба на 7:30 6 июня, в Курской области всего зарегистрировано 3 425 подтвержденных случая заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

На сегодняшний день скончались 16 человек, причина смерти - тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остаются 436 человек. Снят карантин с 6 167 человек. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 169 человек.

По состоянию на 6 июня всего с нарастающим итогом проведено 64 549 исследований материала на COVID-19, в том числе за 5 июня обследовано 1 552 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU