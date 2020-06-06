2020-06-06T09:55:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 6 июня 2020 года составило 1778 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Курске на 6 июня 2020 года
Светлана ВОЛКОВА
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За сутки выписано больше пациентов, чем заболелоЗа сутки выписано больше пациентов, чем заболелоФото: Из архива КП.
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Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 6 июня 2020 года составило 1778 человек. В том числе за последние сутки выписано 107 пациентов.

Под медицинским наблюдением 1631 пациент: 137 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 89 – в Курской городской больнице №6; 72 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 28 - на лечении в Курской городской больнице скорой медицинской помощи; 9 - на лечении в Железногорской городской больнице № 1, 1296 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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