Число заболевших коронавирусом в Курске на 6 июня 2020 года составило 3425 человек

6 Июнь 2020 2020-06-06T09:51:33+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 6 июня 2020 года

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По данным оперативного штаба на 7:30 6 июня, в Курской области всего зарегистрировано 3 425 (+68) подтвержденных случая заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1631 пациент: 137 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 89 – в Курской городской больнице №6; 72 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 28 - на лечении в Курской городской больнице скорой медицинской помощи; 9 - на лечении в Железногорской городской больнице № 1, 1296 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение. Всего выписано 1778 (+107) пациентов.

На сегодняшний день скончались 16 человек, причина смерти - тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остаются 436 человек. Снят карантин с 6 167 человек. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 169 человек.

По состоянию на 6 июня всего с нарастающим итогом проведено 64 549 исследований материала на COVID-19, в том числе за 5 июня обследовано 1 552 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU