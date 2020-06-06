В Курске на ПЛК сгорела "Газель"

6 Июнь 2020 2020-06-06T09:48:16+03:00

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В 05:12 6 июня в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании автомобиля на проспекте Ленинского Комсомола в Курске.

На место происшествия были направлены пожарные ПСЧ №6 Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи.

По прибытии в 05:15 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 05:16, ликвидировано в 05:18, сообщили в МЧС.

В результате пожара выгорела кабина и грузовой отсек автомобиля «Газель».

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU