В Курске планируют создать реабилитационный центр и хоспис для детей
Два курских областных учреждения - детскую клиническую больницу и детский санаторий планируют объединить. Об этом рассказал заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий:
«Областной детский санаторий еще с конца прошлого года имеет неустойчивое финансовое положение, организация работала без лицензии, здания санатория давно требуют ремонта. В связи с этим принято решение о реконструкции и реорганизации учреждения. Мы планируем создать на его базе детский реабилитационный центр и хоспис, которые очень нужны области».
Сейчас дети, нуждающиеся в реабилитации, проходят ее в других регионах. Проект хосписа по поручению губернатора будет реализовываться в рамках государственно-частного партнерства, идет поиск инвестора.
«Реорганизация санатория займет не менее трех месяцев, но так мы сохраним его в структуре комитета здравоохранения области и сможем использовать имеющуюся материально-техническую базу», – отметил Андрей Белостоцкий.
Сотрудников трудоустроят в другие лечебные учреждения, в том числе и в детскую областную больницу. Вопрос ликвидации задолженности по заработной плате работникам заместитель губернатора держит на личном контроле.
ИСТОЧНИК KP.RU