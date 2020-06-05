В Курске планируют создать реабилитационный центр и хоспис для детей

5 Июнь 2020 2020-06-05T20:25:40+03:00

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Два курских областных учреждения - детскую клиническую больницу и детский санаторий планируют объединить. Об этом рассказал заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий:

«Областной детский санаторий еще с конца прошлого года имеет неустойчивое финансовое положение, организация работала без лицензии, здания санатория давно требуют ремонта. В связи с этим принято решение о реконструкции и реорганизации учреждения. Мы планируем создать на его базе детский реабилитационный центр и хоспис, которые очень нужны области».

Сейчас дети, нуждающиеся в реабилитации, проходят ее в других регионах. Проект хосписа по поручению губернатора будет реализовываться в рамках государственно-частного партнерства, идет поиск инвестора.

«Реорганизация санатория займет не менее трех месяцев, но так мы сохраним его в структуре комитета здравоохранения области и сможем использовать имеющуюся материально-техническую базу», – отметил Андрей Белостоцкий.

Сотрудников трудоустроят в другие лечебные учреждения, в том числе и в детскую областную больницу. Вопрос ликвидации задолженности по заработной плате работникам заместитель губернатора держит на личном контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU