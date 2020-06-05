Курский Дом народного творчества выиграл солидный грант

5 Июнь 2020 2020-06-05T18:05:11+03:00

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Областной Дом народного творчества выиграл грант в конкурсе «Общее дело» благотворительного фонда Владимира Потанина.

Проект «Курские промыслы и ремесла», в рамках которого сотрудники ДНТ на виртуальных экскурсиях и мастер-классах знакомят зрителей с южнорусским культурным наследием, занял первое место в номинации «Музеи. Культура. Новая форма».

Всю сумму гранта, а это более 400 тысяч рублей, областной Дом народного творчества потратит на развитие проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU