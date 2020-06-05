Курский Дом народного творчества выиграл солидный грант
Проект учреждения занял первое место в номинации «Музеи. Культура. Новая форма»
Дом народного творчества потратит грант на развитие проектаФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Областной Дом народного творчества выиграл грант в конкурсе «Общее дело» благотворительного фонда Владимира Потанина.
Проект «Курские промыслы и ремесла», в рамках которого сотрудники ДНТ на виртуальных экскурсиях и мастер-классах знакомят зрителей с южнорусским культурным наследием, занял первое место в номинации «Музеи. Культура. Новая форма».
Всю сумму гранта, а это более 400 тысяч рублей, областной Дом народного творчества потратит на развитие проекта.
ИСТОЧНИК KP.RU