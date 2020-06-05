В Курске проверили безопасность транспорта
В Курске проверили безопасность транспорта. Очередной рейд провели сотрудники департамента пассажирского транспорта совместно с инспекторами ГИБДД. Было составлено четыре протокола за техническую неисправность автомобилей.
Кроме этого, в городе продолжают проверять, соблюдают ли водители пассажирского транспорта масочный режим. За последнее время перевозчики стали дисциплинированнее. Тем не менее нарушения все же есть, поэтому рейды продолжатся.
Напомним, что носить маску в общественных местах, в том числе в транспорте, обязаны не только водители, но и пассажиры.
ИСТОЧНИК KP.RU