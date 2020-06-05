2020-06-05T17:59:30+03:00
Общество

В Курске проверили безопасность транспорта

Было составлено четыре протокола
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
В городе проверяют, соблюдают ли водители пассажирского транспорта масочный режимВ городе проверяют, соблюдают ли водители пассажирского транспорта масочный режимФото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:

В Курске проверили безопасность транспорта. Очередной рейд провели сотрудники департамента пассажирского транспорта совместно с инспекторами ГИБДД. Было составлено четыре протокола за техническую неисправность автомобилей.

Кроме этого, в городе продолжают проверять, соблюдают ли водители пассажирского транспорта масочный режим. За последнее время перевозчики стали дисциплинированнее. Тем не менее нарушения все же есть, поэтому рейды продолжатся.

Напомним, что носить маску в общественных местах, в том числе в транспорте, обязаны не только водители, но и пассажиры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курске планируют создать реабилитационный центр и хоспис для детей
Курский Дом народного творчества выиграл солидный грант
В Курске проверили безопасность транспорта
В Курске стартовала профилактическая операция «Подросток»
Сбербанк увеличивает сумму и срок кредита по военной ипотеке
Курян ожидают теплые выходные
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: открываются две стоматологические клиники
Двое курян нанесли побои полицейским
В Курске проверили безопасность маршруток
Курян предупреждают о тумане на дорогах
Курские абитуриенты могут подать документы в вузы и ссузы дистанционно
Курянин до смерти забил знакомого
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: налоговые возобновили прием
В Курске подростки столкнулись на автомобилях
Ураган повалил в курском парке деревья