В Курске стартовала профилактическая операция «Подросток»

5 Июнь 2020 2020-06-05T16:38:00+03:00

Основная цель операции – не допустить роста количества подростковых преступлений Фото: Из архива "КП"

Она продлится до конца августа

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С 5 июня и по 30 августа в Курске будет проходит операция «Подросток». В ней традиционно примут участие правоохранительные органы, комиссии по делам несовершеннолетних, социального обеспечения, здравоохранения, образования и др.

Основная цель операции – не допустить роста количества преступлений, совершенных несовершеннолетними и оказать помощь тому, кто, возможно, нуждается в поддержке.

До момента снятия режима повышенной готовности операция будет реализована с максимальным использованием информационных технологий в режиме онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU