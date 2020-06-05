В Курске стартовала профилактическая операция «Подросток»
Она продлится до конца августа
Основная цель операции – не допустить роста количества подростковых преступленийФото: Из архива "КП"
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С 5 июня и по 30 августа в Курске будет проходит операция «Подросток». В ней традиционно примут участие правоохранительные органы, комиссии по делам несовершеннолетних, социального обеспечения, здравоохранения, образования и др.
Основная цель операции – не допустить роста количества преступлений, совершенных несовершеннолетними и оказать помощь тому, кто, возможно, нуждается в поддержке.
До момента снятия режима повышенной готовности операция будет реализована с максимальным использованием информационных технологий в режиме онлайн.
ИСТОЧНИК KP.RU