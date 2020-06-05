Курян ожидают теплые выходные

5 Июнь 2020 2020-06-05T15:48:48+03:00

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По прогнозу Курского гидрометцентра в выходные в Курской области ожидается потепление, столбик термометра поднимется выше 20 градусов. В субботу, 6 июня будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается кратковременный дождь, днем преимущественно без осадков.

Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью составит +13…+15 С, днем +24…+26 С. В воскресенье столбик термометра поднимется до +27 С.

В связи с теплой погодой этим люди начнут посещать водоемы, а делать это в настоящее время категорически запрещено, сообщают спасатели. В связи со складывающейся эпидемиологической обстановкой пока официально купальный сезон закрыт.

Главное управление МЧС России по Курской области убедительно просит курян не приближаться к водоемам до официального открытия купального сезона. В случае любой беды обращайтесь по телефонам служб спасения – «101» и «112».

ИСТОЧНИК KP.RU