Двое курян нанесли побои полицейским

5 Июнь 2020 2020-06-05T15:10:11+03:00

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Щигровский следственный отдел СУ СК по Курской области возбудил уголовные дела в отношении 32 и 28-летнего жителей Щигров. Молодых людей подозревают в применении насилия в отношении представителей власти.

25 мая 2020 года около 15:30 в дежурную часть МО МВД России «Щигровский» поступило сообщение о том, что на автомобильной мойке, расположенной по улице Лазарева города Щигры двое мужчин устроили скандал. На место происшествия приехали двое сотрудников полиции.

28-летнему мужчине предложили проследовать в служебный автомобиль для последующего доставления в отдел полиции. Нарушитель отказался и нанес полицейскому несколько ударов ногой. 32-летний пьяный подозреваемый несколько раз ударил рукой другого сотрудника полиции.

Сейчас проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU