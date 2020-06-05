Двое курян нанесли побои полицейским
Щигровский следственный отдел СУ СК по Курской области возбудил уголовные дела в отношении 32 и 28-летнего жителей Щигров. Молодых людей подозревают в применении насилия в отношении представителей власти.
25 мая 2020 года около 15:30 в дежурную часть МО МВД России «Щигровский» поступило сообщение о том, что на автомобильной мойке, расположенной по улице Лазарева города Щигры двое мужчин устроили скандал. На место происшествия приехали двое сотрудников полиции.
28-летнему мужчине предложили проследовать в служебный автомобиль для последующего доставления в отдел полиции. Нарушитель отказался и нанес полицейскому несколько ударов ногой. 32-летний пьяный подозреваемый несколько раз ударил рукой другого сотрудника полиции.
Сейчас проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU