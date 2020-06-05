В Курске проверили безопасность маршруток

5 Июнь 2020 2020-06-05T14:45:24+03:00

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В областном центре проверили соответствие услуг перевозчиков требованиям обеспечения правил безопасности и перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом.

Очередной рейд проводили сотрудники департамента пассажирского транспорта совместно с инспекторами ГИБДД. Было составлено четыре протокола за техническую неисправность автомобилей.

Кроме этого, в городе продолжают проверять, соблюдают ли водители пассажирского транспорта масочный режим. За последнее время перевозчики стали дисциплинированнее. Тем не менее нарушения все же есть, поэтому рейды продолжатся.

- Осмотрено около 25 единиц пассажирского транспорта. В результате проверок оштрафовали трех водителей автобусов, которые нарушили правила перевозки людей, а также не уступили пешеходу на пешеходном переходе, - рассказали в ГИБДД.

Напомним, что носить маску в общественных местах, в том числе в транспорте, обязаны не только водители, но и пассажиры.

ИСТОЧНИК KP.RU