Курян предупреждают о тумане на дорогах

5 Июнь 2020 2020-06-05T14:40:05+03:00

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По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области с 21.00 5 .июня и в течение суток будет облачно с прояснениями. Ночью повсеместно, днем местами кратковременные дожди. Ночью и утром местами туман. Ветер южной четверти 6-11 м/с. Температура: - по области ночью 10-15º, днем 22-27º.

Одной из наиболее серьезных опасностей для автомобилистов является туман. Это природное явление значительно ограничивает видимость вокруг автомобиля, что напрямую влечёт увеличение количества столкновений, наездов и прочих дорожно-транспортных происшествий.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима.

ИСТОЧНИК KP.RU