Курянин до смерти забил знакомого

5 Июнь 2020 2020-06-05T13:38:18+03:00

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СК завел уголовное дело против 38-летнего жителя Курска, подозреваемого по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

По версии следствия вечером 3 июня между пьяным подозреваемым и его 76-летним знакомым в квартире одного из многоквартирных домов на улице Обоянская Курска на почве личных неприязненных отношений произошел конфликт. В ходе конфликта подозреваемый избил хозяина квартиры, который от полученных травм скончался на месте.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СУ СК.

ИСТОЧНИК KP.RU