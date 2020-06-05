2020-06-05T12:11:41+03:00
Происшествия

В Курске подростки столкнулись на автомобилях

В ДТП женщина-водитель получила травмы
Ольга ДАНИЛОВА
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ДТП произошло вечеромДТП произошло вечеромФото: Светлана ВОЛКОВА
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Авария произошла 4 июня примерно в 20 часов 40 минут.

17-летний водитель автомобиля «Шевроле», двигаясь по проспекту Дружбы со стороны улицы 50 лет Октября в пути следования напротив дома №9 "А" по проспекту Дружбы, по предварительным данным, допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ 21140».

За рулем ВАЗ была 18-летняя девушка,которая двигалась по проспекту Дружбы со стороны улицы Орловская в направлении улицы 50 Лет Октября. В результате ДТП девушка-водитель получила травмы. Водители трезвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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