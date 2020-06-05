2020-06-05T11:20:58+03:00
Происшествия

Ураган повалил в курском парке деревья

ЧП произошло в центре города
Светлана ВОЛКОВА
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В парке сносят сломанные ураганом деревьяВ парке сносят сломанные ураганом деревьяФото: предоставлено пресс-службой
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Обслуживающая организация ООО "Зеленстрой" ликвидирует в парке им. Ф.Дзержинского последствия непогоды – с территории убирают упавшие ветки и поваленные деревья, сообщили в мэрии Курска.

Ранее МЧС предупредило о шквалистом усилении ветра порывами 16-21 м/с.

Сотрудники МЧС напоминают жителям области о соблюдении правил безопасности во время непогоды. Со двора и балконов необходимо убрать хозяйственные вещи. Автомобили следует ставить в гараж. При парковке на улице – избегать высоких деревьев и шатких конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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