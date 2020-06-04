В Курске ребенку-инвалиду не предоставляли положенные медизделия

4 Июнь 2020 2020-06-04T17:28:37+03:00

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В Прокуратуру Центрального округа обратилась мать 14-летнего ребенка-инвалида. Девочке, страдающей сахарным диабетом и нуждающейся в ежедневном введении инсулина и измерении уровня глюкозы в крови, в течение полугода не предоставлялись тест-полоски и расходные материалы к инсулиновой помпе.

Мать девочки была вынуждена приобрести жизненно необходимые медицинские изделия на сумму 46 тысяч рублей. Согласно действующему законодательству изделия медицинского назначения для контроля уровня глюкозы в крови и введения инсулина инвалидам выдаются по рецептам бесплатно.

Прокурор направил в суд иск, в котором потребовал взыскать с комитета здравоохранения Курской области денежные средства, затраченные матерью ребенка-инвалида на самостоятельное приобретение изделий медицинского назначения.

Деньги в полном объеме перечислили матери несовершеннолетней.

ИСТОЧНИК KP.RU