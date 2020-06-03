Под Курском грабители ворвались в дом к 83-летнему пенсионеру

3 Июнь 2020 2020-06-03T12:26:51+03:00

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Установлены причастные к грабежу в отношении 83-летнего пенсионера.

Оперативники уголовного розыска Советского района получили информацию, что двое местных жителей накануне после распития спиртного могли совершить преступление. Незамедлительно началась проверка и выяснение личности возможного пострадавшего, которым оказался пожилой гражданин. Полицейские прибыли к нему домой и опросили.

Выяснилось, что минувшей ночью злоумышленники были уверены, что хозяина нет дома. Несколько раз для проверки они постучали в окна, и, не дождавшись ответа, проникли внутрь. Оказалось, что пенсионер попросту не услышал постороннего звука. Заметив владельца, пользуясь физической преимуществом, преступники избили мужчину и стали требовать деньги и ценные вещи. Не найдя наличных, похитили сберегательную книжку, документы и его телефон, чтобы тот не смог сообщить о грабеже правоохранителям.

В тот же день оба 33-летних местных жителей были задержаны. Возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ «Грабеж». Все похищенные документы, включая сберегательную книжку, с которой подозреваемые не успели обналичить денежные средства, изъяли и вернули владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU