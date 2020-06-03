Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: за сутки выявили 76 новых больных
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу
За сутки обнаружили больше больных, чем выздоровелоФото: Из архива КП.
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Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу
По данным оперативного штаба на 7:30 3 июня, в Курской области всего зарегистрировано 3199 подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией. В том числе 76 - за последние сутки.
Из числа выявленных за последние сутки инфицированных 42 женщины и 34 мужчины. Возраст больных: до года - 1 человек, 1-6 лет - 3 человека, 7-14 лет - 4 человека, 15-17 лет – 2 человека, 18-29 лет – 3 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU