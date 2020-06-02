На Театральной площади Курска продолжаются работы по благоустройству
В Курске приступили к реализации второго этапа благоустройства территории, прилегающей к Театральной площади. В прошлом году здесь появился светомузыкальный фонтан, оснащенный лазерным и проекционным оборудованием.
Сейчас рабочие благоустраивают пешеходную зону, устанавливают сети поливочного водопровода. Скоро здесь появится современное освещение и малые архитектурные формы.
Общая сметная стоимость строительно-монтажных работ составляет 32 млн рублей. Объект включен в национальный проект «Жилье и городская среда» и финансируется из средств федерального, областного и муниципального бюджетов.
ИСТОЧНИК KP.RU