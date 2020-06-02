2020-06-02T20:04:54+03:00
Экономика

На Театральной площади Курска продолжаются работы по благоустройству

Сейчас рабочие облагораживают пешеходную зону
Яна ШЕЛЕСТ
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Общая сметная стоимость строительно-монтажных работ составляет 32 млн рублейОбщая сметная стоимость строительно-монтажных работ составляет 32 млн рублей
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В Курске приступили к реализации второго этапа благоустройства территории, прилегающей к Театральной площади. В прошлом году здесь появился светомузыкальный фонтан, оснащенный лазерным и проекционным оборудованием.

Сейчас рабочие благоустраивают пешеходную зону, устанавливают сети поливочного водопровода. Скоро здесь появится современное освещение и малые архитектурные формы.

Общая сметная стоимость строительно-монтажных работ составляет 32 млн рублей. Объект включен в национальный проект «Жилье и городская среда» и финансируется из средств федерального, областного и муниципального бюджетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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