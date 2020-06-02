2020-06-02T12:11:04+03:00
Происшествия

Курянку обвиняют в незаконном получении "чернобыльских" выплат и льгот

Женщине перечислили из бюджета 400 тысяч рублей
Ольга ДАНИЛОВА
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На женщину завели дело о мошенничествеНа женщину завели дело о мошенничествеФото: Из архива КП.
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Следственным отделом МО МВД России «Фатежский» завершено расследование уголовного дела по факту мошеннических действий при получении выплат. Полицейские установили, что жительница Курска оформила документы на возмещение вреда и мер социальной поддержки граждан, постоянно проживающих на территории зоны проживания с льготным социально-экономическим статусом.

Женщина фактически проживает с семьей в Курске, где занимается предпринимательской деятельностью. В 2011 году она оформила фиктивную регистрацию в доме своих знакомых, расположенном в Фатежском районе, постоянно проживающие жители которого наделены льготами, связанными, в том числе, с послаблениями налоговых выплат, правами, различными компенсациями и пособиями. За указанный период ей было незаконно получено более 400 тысяч рублей.

Следствием доказано, что семья не только фактически там не проживала, но приезжала туда редко. Были опрошены жители населенного пункта, специалисты сферы здравоохранения, образования, предоставляющие услуги на данной территории. Собраны иные доказательства, проведены экспертизы. Женщина созналась в содеянном и в ходе следствия полностью возместила причиненный ущерб.

Расследование уголовного дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество» завершено и передано в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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