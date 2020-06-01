Куряне начали получать единовременную выплату на детей

1 Июнь 2020 2020-06-01T16:17:04+03:00

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1 июня курские семьи начали получать единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет. В учреждения ПФР по Курской области, в том числе через портал госуслуг поступило 83 242 заявления. Сегодня выплаты курским семьям начали зачисляться.

Размер выплаты на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет составляет 10 тысяч рублей и производится единоразово. Заявление можно подать до 1 октября 2020 года через единый портал госуслуг или лично в клиентской службе ПФР, а также в МФЦ (прием проводится только по предварительной записи).

ИСТОЧНИК KP.RU