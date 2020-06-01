2020-06-01T16:17:04+03:00
Общество

Куряне начали получать единовременную выплату на детей

Всего поступило 83 242 заявления
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Заявление можно подать до 1 октября 2020 годаЗаявление можно подать до 1 октября 2020 годаФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:

1 июня курские семьи начали получать единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет. В учреждения ПФР по Курской области, в том числе через портал госуслуг поступило 83 242 заявления. Сегодня выплаты курским семьям начали зачисляться.

Размер выплаты на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет составляет 10 тысяч рублей и производится единоразово. Заявление можно подать до 1 октября 2020 года через единый портал госуслуг или лично в клиентской службе ПФР, а также в МФЦ (прием проводится только по предварительной записи).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Куряне начали получать единовременную выплату на детей
Курские военные продезинфицируют место проведения репетиции парада
В Курске на Черняховского ликвидировали свалку
В Курской области могут появиться детский хоспис и футбольный манеж
В Курске обнаружили четыре артснаряда
За выходные 37 курян лишились прав за вождение в пьяном виде
В рамках акции «Подарок новорожденному» в Курской области вручили уже свыше 3,5 тысяч комплектов
С 1 июня куряне могут вновь воспользоваться льготными транспортными картами
Пьяную курянку задержали за рулем в три часа ночи
Курянин снял боковые зеркала с чужой машины в отместку за занятое парковочное место
В Курске стартует дистанционный детский лагерь «Цифроград»
Под Курском на месте братской могилы сделали тротуар
Курским многодетным семьям подарят смартфоны
Курянина задержали по поподозрению в мошенничистве
Под Курском иномарка сбила 9-летнего велосипедиста
В Железнодорожном округе Курска отключили горячую воду
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: среди "новых" больных больше всего людей в возрасте от 30 до 49 лет
Режим повышенной готовности в Курске: за сутки коронавирус выявили у 63 человек
Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 1 июня 2020 года составило 1402 человека
К Международному дню защиты детей Сбербанк приготовил приятные сюрпризы для россиян
Число заболевших коронавирусом в Курске на 1 июня 2020 года составило 3063 человека