2020-06-01T13:49:37+03:00
Общество

С 1 июня куряне могут вновь воспользоваться льготными транспортными картами

Сняты ограничения на использование социальных проездных в общественном транспорте
Ольга ДАНИЛОВА
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Ношение масок в транспорте обязательноНошение масок в транспорте обязательноФото: Светлана ВОЛКОВА
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С 1 июня куряне смогут вновь воспользоваться льготными транспортными картами для оплаты проезда. Сняты ограничения на использование социальных проездных билетов в общественном транспорте, включая автобусы, троллейбусы и трамваи.

В связи с эпидемиологической обстановкой действие льготных проездных с 1 апреля было приостановлено. Срок за неиспользованный период оплаченного билета продлят. Приобрести или продлить проездной можно в одном из пунктов продажи транспортных карт. При себе необходимо иметь паспорт, оригинал документа, удостоверяющего льготу, транспортную карту и чек, подтверждающий оплату за апрель.

В случае отсутствия чека необходимо обратиться в информационный центр «Регион-Курск»: ул. Горького, д. 65 или по телефону: 39-51-52. Время работы - с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

Во время поездок в общественном транспорте обязательно ношение средств индивидуальной защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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