2020-06-01T10:51:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Курске на 1 июня 2020 года составило 3063 человека

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 1 июня 2020 года
Ольга ДАНИЛОВА
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По состоянию на 1 июня всего с нарастающим итогом проведено 57065 исследований материала на COVID-19По состоянию на 1 июня всего с нарастающим итогом проведено 57065 исследований материала на COVID-19Фото: Из архива КП.
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Число заболевших коронавирусом в Курске на 1 июня 2020 года составило 3063 человека.

По данным оперативного штаба на 7:30 1 июня, в Курской области всего зарегистрировано 3063 (+63) подтвержденных случая заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1648 пациентов: 137 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 54 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 91 – в Курской городской больнице №6; 1366 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение. Всего выписано 1402 (+12) пациента.

По данным Управления Роспотребнадзора по Курской области, на сегодняшний день скончались 13 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остаются 500 человек. Снят карантин с 5 797 человек. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 192 человека.

‍ По состоянию на 1 июня всего с нарастающим итогом проведено 57065 исследований материала на COVID-19, в том числе за 31 мая обследовано 1335 человек

ИСТОЧНИК KP.RU

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