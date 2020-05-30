Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: в облбольнице проведут проверку по обращению врачей
Территориальный орган Росздравнадзора, комитет здравоохранения Курской области и региональное управление Роспотребнадзора в кратчайшие сроки проведут в Курской областной клинической больнице проверку по фактам, изложенным в письме медработников учреждения. Об этом сообщили в администрации региона.
В письме в частности говорилось, что руководство больницы "не подает в Управление Роспотребнадзора по Курской области списки контактных работников, которые лечили или осматривали пациентов с подтвержденным COVID-19. Инфицированные сотрудники не обследуются надлежащим образом и не выводятся на карантин".
Также медработники отметили, что долгое время вынуждены были работать в условиях нехватки СИЗ.
ИСТОЧНИК KP.RU