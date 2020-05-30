2020-05-30T22:53:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: в облбольнице проведут проверку по обращению врачей

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Ольга ДАНИЛОВА
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Во всех отделениях больницы есть зараженные сотрудники, сообщили медики в своем обращенииВо всех отделениях больницы есть зараженные сотрудники, сообщили медики в своем обращенииФото: Из архива КП.
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Территориальный орган Росздравнадзора, комитет здравоохранения Курской области и региональное управление Роспотребнадзора в кратчайшие сроки проведут в Курской областной клинической больнице проверку по фактам, изложенным в письме медработников учреждения. Об этом сообщили в администрации региона.

В письме в частности говорилось, что руководство больницы "не подает в Управление Роспотребнадзора по Курской области списки контактных работников, которые лечили или осматривали пациентов с подтвержденным COVID-19. Инфицированные сотрудники не обследуются надлежащим образом и не выводятся на карантин".

Также медработники отметили, что долгое время вынуждены были работать в условиях нехватки СИЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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