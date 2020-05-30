Под Курском ветер сорвал кровли девяти домов и ДК
30 мая в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступила информация о том, что сильные порывы ветра повредили кровли девяти жилых домов. В деревне 1-е Мальцево пострадали пять жилых домов на площади 350 кв.м., в селе Любимовка - четыре жилых дома на площади 120 кв.м. Также повреждена кровля сельского Дома Культуры в селе Любимовка на площади 400 кв. м., производственные помещения сахарного завода, площадь сорванной кровли уточняется (завод находится на консервации).
На место происшествия были направлены силы и средства ТП РСЧС Больше-Солдатского района.
Пострадавших в результате происшествия нет.
Ремонтно-восстановительные работы будут проводиться 30 мая, уточнили в МЧС.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.
ИСТОЧНИК KP.RU