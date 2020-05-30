2020-05-30T11:12:13+03:00
Происшествия

Под Курском ветер сорвал кровли девяти домов и ДК

ЧП произошло в Большесолдатском районе
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Фото с места происшествияФото с места происшествияФото: ГУ МЧС России по Курской области.
Изменить размер текста:

30 мая в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступила информация о том, что сильные порывы ветра повредили кровли девяти жилых домов. В деревне 1-е Мальцево пострадали пять жилых домов на площади 350 кв.м., в селе Любимовка - четыре жилых дома на площади 120 кв.м. Также повреждена кровля сельского Дома Культуры в селе Любимовка на площади 400 кв. м., производственные помещения сахарного завода, площадь сорванной кровли уточняется (завод находится на консервации).

На место происшествия были направлены силы и средства ТП РСЧС Больше-Солдатского района.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Ремонтно-восстановительные работы будут проводиться 30 мая, уточнили в МЧС.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Курском устраняют последствия урагана
Главврач курского онкодиспансера написал заявление об уходе
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: с 1 июня на улице можно заниматься спортом в любое время
Режим самоизоляции в Курске: коронавирус выявили у двух грудничков
Мемориал "Курская Дуга" признали особо охраняемой территорией
Под Курском ветер сорвал кровли девяти домов и ДК
Режим самоизоляции в Курске: за сутки коронавирус выявили еще у 71 человека
Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 30 мая 2020 года составило 1347 человек
Число умерших из-за коронавируса в Курске на 30 мая 2020 года составило 11 человек
Число заболевших коронавирусом в Курске на 30 мая составило 2922 человек
В Курске на Суворовской загорелся дом
23-летнего курянина обвиняют в мошенничестве с медицинскими масками
В Курчатове продолжится преобразование набережной
В общественном транспорте Курской области возобновляется действие социальных проездных
Под Курском заложили земляничную плантацию
ЕГЭ в Курске 2020: когда пройдут экзамены для школьников?