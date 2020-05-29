2020-05-29T21:39:56+03:00
Происшествия

В Курске на Суворовской загорелся дом

При пожаре сгорела мебель и техника
Николай Шелепов
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К ликвидации пожара привлекались 16 человек, шесть единиц техникиК ликвидации пожара привлекались 16 человек, шесть единиц техникиФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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29 мая 15:14 в «Службу спасения» поступило сообщение о загорании в жилом доме на улице Суворовской в Курске. На место происшествия выехали пожарные ПСЧ № 4, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

Загорание локализовали в 15:23, ликвидировали полностью - в 15:28. В результате пожара в жилом кирпичном двухэтажном доме размером 8х10 метров огонь повредил мебель и технику. Из людей никто не пострадал.

К ликвидации пожара привлекались 16 человек, шесть единиц техники, в том числе от МЧС семь человек, две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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