В Курске на Суворовской загорелся дом

29 Май 2020 2020-05-29T21:39:56+03:00

К ликвидации пожара привлекались 16 человек, шесть единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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29 мая 15:14 в «Службу спасения» поступило сообщение о загорании в жилом доме на улице Суворовской в Курске. На место происшествия выехали пожарные ПСЧ № 4, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

Загорание локализовали в 15:23, ликвидировали полностью - в 15:28. В результате пожара в жилом кирпичном двухэтажном доме размером 8х10 метров огонь повредил мебель и технику. Из людей никто не пострадал.

К ликвидации пожара привлекались 16 человек, шесть единиц техники, в том числе от МЧС семь человек, две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU