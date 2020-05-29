ЕГЭ в Курске 2020: когда пройдут экзамены для школьников?
Как рассказали в областном комитете образования и науки, пробные ЕГЭ пройдут в Курской области 29 и 30 июня. Участие в них примут только педагоги, ответственные за проведение испытания. Будет отработана технология защиты здоровья участников экзамена в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
Основной период ЕГЭ пройдет в следующие дни:
3 июля - география, литература и информатика;
6 и 7 июля - русский язык;
10 июля – профильная математика;
13 июля – история и физика;
16 июля – обществознание и химия;
20 июля – биология и письменная часть иностранного языка;
22 и 23 июля - устная часть иностранного языка;
24 июля - резервные дни (по всем учебным предметам, кроме русского и иностранного языков);
25 июля – резервные дни по всем учебным предметам.
В августе запланирован второй экзаменационный этап. Сдавать ЕГЭ смогут те, кто по различным причинам не смог пройти испытание в июне. Предварительные даты - 3, 5, 7 и 8 августа.
Зачисление абитуриентов состоится после окончания двух этапов, когда будут обработаны все экзаменационные работы и получены итоговые баллы. К учебе студенты приступят 1 сентября.
Прием документов будет вестись в дистанционном формате, абитуриенты могут подать заявки на поступление заранее в пять вузов.
Учителям, которые задействованы в проведении ЕГЭ, предложено взять часть отпуска в июне.
ИСТОЧНИК KP.RU