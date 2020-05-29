2020-05-29T17:35:41+03:00
Общество

ЕГЭ в Курске 2020: когда пройдут экзамены для школьников?

ЕГЭ в Курске 2020
Яна ШЕЛЕСТ
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Пробные ЕГЭ пройдут в Курской области 29 и 30 июняПробные ЕГЭ пройдут в Курской области 29 и 30 июняФото: Из архива "КП"
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Как рассказали в областном комитете образования и науки, пробные ЕГЭ пройдут в Курской области 29 и 30 июня. Участие в них примут только педагоги, ответственные за проведение испытания. Будет отработана технология защиты здоровья участников экзамена в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Основной период ЕГЭ пройдет в следующие дни:

3 июля - география, литература и информатика;

6 и 7 июля - русский язык;

10 июля – профильная математика;

13 июля – история и физика;

16 июля – обществознание и химия;

20 июля – биология и письменная часть иностранного языка;

22 и 23 июля - устная часть иностранного языка;

24 июля - резервные дни (по всем учебным предметам, кроме русского и иностранного языков);

25 июля – резервные дни по всем учебным предметам.

В августе запланирован второй экзаменационный этап. Сдавать ЕГЭ смогут те, кто по различным причинам не смог пройти испытание в июне. Предварительные даты - 3, 5, 7 и 8 августа.

Зачисление абитуриентов состоится после окончания двух этапов, когда будут обработаны все экзаменационные работы и получены итоговые баллы. К учебе студенты приступят 1 сентября.

Прием документов будет вестись в дистанционном формате, абитуриенты могут подать заявки на поступление заранее в пять вузов.

Учителям, которые задействованы в проведении ЕГЭ, предложено взять часть отпуска в июне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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