2020-05-29T14:54:37+03:00
Общество

Курян призывают жаловаться на состояние общественного транспорта

Работает круглосуточная "горячая линия"
Ольга ДАНИЛОВА
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В транспорте действует масочный режимВ транспорте действует масочный режимФото: Светлана ВОЛКОВА
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Сотрудники городского департамента пассажирского транспорта продолжают мониторинг соблюдения масочного режима водителями пассажирского транспорта.

С 14 по 27 мая проведено восемь рейдов, обследовано более 500 единиц пассажирского транспорта, составлен 21 административный протокол по статье 20.6.1 КоАП РФ, сообщили в мэрии.

Кроме того, сотрудники городской администрации обращают внимание на санитарно-гигиеническое состояние салона общественного транспорта. При выявлении недостатков информация направляется собственнику транспортного средства для принятия мер.

По вопросам работы общественного транспорта можно обратиться по телефону круглосуточной горячей линии «Центральной диспетчерской службы города Курска» 702-802, указав дату, номер маршрута и госномер транспортного средства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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