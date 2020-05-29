2020-05-29T14:21:04+03:00
Общество

Под Курском на пожаре спасли двух мужчин

ЧП произошло в Судже
Ольга ДАНИЛОВА
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Пожар произошел утромПожар произошел утромФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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В 11:01 29 мая в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в квартире на улице Заводская в Судже Суджанского района.

По прибытии в 11:05 пожарные приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 11:13, ликвидировано в 11:20.

В результате пожара в квартире площадью 40 кв. метров в комнате повреждены вещи б/у и кресло, закопчены стены и потолок по всей площади квартиры. Без пострадавших. Пожарно-спасательными подразделениями спасены двое мужчин 53-х и 44-х лет.

Пожар тушили 13 человек, шесть единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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