Курский "Авангард" выходит из Футбольной профессиональной лиги

29 Май 2020 2020-05-29T10:31:06+03:00

Также сократится до 90 миллионов финансирование команды

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Курский "Авангард" не выступит в ФНЛ в новом сезоне и прекратит членство в ассоциации, а перейдет на ступеньку ниже – в ПФЛ. Отмечается, что такой шаг позволит сохранить клуб в сложных экономических условиях.

- «Авангард» с большей долей вероятности будет включен в группу «Центр», где выступают команды Липецка, Саратова, Белгорода, Рязани, Калуги и других городов Центральной России. В настоящее время старт сезона 2020-2021 запланирован на первую половину августа, – сообщил Дмитрий Извеков, генеральный директор АФК «Авангард».

Клуб и дальше получит финансирование из региональной казны, но в сокращенном размере. Бюджет составит 90 миллионов вместо запланированных 150 миллионов рублей. Параллельно ведутся поиски инвесторов, готовых поддержать клуб.

Как отметили в футбольном клубе «Авангард» уменьшение финансирования коснулось только основной команды, структура клуба сохранена в полном объеме и продолжает работать в прежнем режиме.

Кроме того, продолжится работа по созданию комфортных условий для болельщиков «Авангарда». Реконструкция северной трибуны стадиона «Трудовые резервы» не прекращается. Работы должны быть завершены до конца года

ИСТОЧНИК KP.RU