Жительница Тюмени сбывала в Курске наркотики
Прокуратура города Курска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летней жительницы Тюмени. Ее обвиняют в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере.
Женщина приехала в Курск с целью сбыта наркотических средств на территории региона. 15 сентября 2019 года по предварительной договоренности с неустановленными лицами она получила сообщение с указанием места нахождения наркотика.
Изъяв из тайника оптовую партию наркотика, женщина поехала в арендованную квартиру, расфасовала его и в течение нескольких дней делала закладки в лесных массивах недалеко от Рыльска и на территории Курска.
Следующую партию она получила в Воронеже и аналогичным способом распространяла его в Курске. Во время изготовления очередного тайника злоумышленницу задержали сотрудники полиции.
При себе женщина имела синтетическое наркотическое средство массой более одного килограмма. Еще 242,04 г полицейские обнаружили и изъяли в квартире задержанной, а также в других организованных ею тайниках.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU