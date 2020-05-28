Жительница Тюмени сбывала в Курске наркотики

28 Май 2020 2020-05-28T20:29:21+03:00

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу Фото: Из архива "КП"

При задержании у нее обнаружили более килограмма синтетики

Изменить размер текста: A A

Прокуратура города Курска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летней жительницы Тюмени. Ее обвиняют в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

Женщина приехала в Курск с целью сбыта наркотических средств на территории региона. 15 сентября 2019 года по предварительной договоренности с неустановленными лицами она получила сообщение с указанием места нахождения наркотика.

Изъяв из тайника оптовую партию наркотика, женщина поехала в арендованную квартиру, расфасовала его и в течение нескольких дней делала закладки в лесных массивах недалеко от Рыльска и на территории Курска.

Следующую партию она получила в Воронеже и аналогичным способом распространяла его в Курске. Во время изготовления очередного тайника злоумышленницу задержали сотрудники полиции.

При себе женщина имела синтетическое наркотическое средство массой более одного килограмма. Еще 242,04 г полицейские обнаружили и изъяли в квартире задержанной, а также в других организованных ею тайниках.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU