2020-05-28T20:21:21+03:00
Происшествия

Под Курском в урочище нашли авиабомбу

Боеприпас пролежал в земле со времен войны
Яна ШЕЛЕСТ
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Опасный боеприпас вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтоженияОпасный боеприпас вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтоженияФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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28 мая в «Службу спасения» поступил звонок об обнаружении взрывоопасного предмета времен Великой Отечественной Войны в Щигровском районе, в урочище «Карлов лес».

На место обнаружения выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции. Саперы изъяли авиабомбу весом 10 кг. Опасный боеприпас вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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