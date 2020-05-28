2020-05-28T18:40:23+03:00
Здоровье

В Курской области заработала служба санавиации

Вертолет будет транспортировать пациентов в областную больницу из районов
Яна ШЕЛЕСТ
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В санитарном вертолете есть все для реанимации, интенсивной терапииВ санитарном вертолете есть все для реанимации, интенсивной терапии
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В Курской области появилась санитарная авиация. Осуществлять авиационные работы будут с помощью российского вертолета нового поколения «Ансат», который имеет максимальную взлетную массу свыше 4 тонн и может без дозаправки преодолевать расстояние порядка 400 км.

Вертолет будет транспортировать пациентов в Курскую областную клиническую больницу из районов. Для его посадки в непосредственной близости от центральных районных больниц обустроили площадки. В первую очередь перевозить будут больных с инсультами, острым коронарным синдромом и пострадавших в ДТП с тяжелыми травмами.

В санитарном вертолете есть все для реанимации, интенсивной терапии. Установлен медицинский модуль - это кислородная станция, аппарат для искусственной вентиляции легких; при этом пульс, давление и все жизненно важные показатели контролирует специальный монитор. В воздухе за состоянием пациента будет следить бригада медиков, прошедшая специальное обучение во Всероссийском центре медицины катастроф «Защита», в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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