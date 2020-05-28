В Курске высадят рябины, розы и многолетние кустарники
В этом году городская администрация по-новому подошла к созданию элементов благоустройства. Один из проектов озеленения областного центра - восстановление ранее существовавших и создание новых розариев.
На улице Ленина уже начали высаживать цветы. Всего в Курске посадят более двух тысяч роз. Последний раз розы на городских клумбах высаживались в 2007 году. Цветы также украсят Красную площадь, зону около памятника Александра Невского и улицу Радищева.
На Боевке идут работы по озеленению входной группы. В парке посадят 444 цветущих кустарников – сирень и спирею. Также установят топиарии. Украшают в городе и Московскую площадь. Здесь впервые применят новое и современное декорирование фонтана с использованием гранитной крошки и цветов в больших вазонах.
Проспект Вячеслава Клыкова украсят 350 рябин. Свои деревца высадили здесь губернатор Курской области Роман Старовойт и глава Курска Виктор Карамышев.
ИСТОЧНИК KP.RU