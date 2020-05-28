В Курске высадят рябины, розы и многолетние кустарники

28 Май 2020 2020-05-28T17:42:07+03:00

Всего в Курске посадят более двух тысяч роз

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В этом году городская администрация по-новому подошла к созданию элементов благоустройства. Один из проектов озеленения областного центра - восстановление ранее существовавших и создание новых розариев.

На улице Ленина уже начали высаживать цветы. Всего в Курске посадят более двух тысяч роз. Последний раз розы на городских клумбах высаживались в 2007 году. Цветы также украсят Красную площадь, зону около памятника Александра Невского и улицу Радищева.

На Боевке идут работы по озеленению входной группы. В парке посадят 444 цветущих кустарников – сирень и спирею. Также установят топиарии. Украшают в городе и Московскую площадь. Здесь впервые применят новое и современное декорирование фонтана с использованием гранитной крошки и цветов в больших вазонах.

Проспект Вячеслава Клыкова украсят 350 рябин. Свои деревца высадили здесь губернатор Курской области Роман Старовойт и глава Курска Виктор Карамышев.

ИСТОЧНИК KP.RU