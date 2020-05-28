В Кореневском районе под Курском отремонтируют дороги

28 Май 2020 2020-05-28T17:30:34+03:00

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В 2020 году дорожники планируют отремонтировать дороги улицах Ветренский шлях и Гигант в селе Коренево, а также на улице Дегтяревке в селе Пушкарном. Общая протяженность составит 3,2 километра.

За счет областного бюджета отремонтируют также участок региональной трассы Шептуховка - Сафоновка - Общий Колодезь с подъездом к селу Скрылевка протяженностью 8,3 километра.

В 2019 году в районе отремонтировали дорогу местного значения в деревне Никипеловке, построили 2,2 километра съездов с областных трасс в поселках Коренево, Каучук, селах Викторовка, Пушкарное. Разработали проектно-сметную документацию на строительство и ремонт автодорог в ряде сельсоветов.

Было также отремонтировано в общей сложности порядка 18 километров трасс регионального значения: Рыльск-Коренево-Суджа» - Жадино - 2,6 км; Рыльск-Коренево-Суджа» - Дерюгино - 3,5 км; Рыльск-Коренево-Суджа» - Журавлино с подъездом к с. Ольговка - 6 км; Коренево-Троицкое – 1 км; Коренево-Троицкое» - Успеновка - 5,1 км.

ИСТОЧНИК KP.RU