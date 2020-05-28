2020-05-28T16:45:22+03:00
Общество

В Курске косят траву, облагораживая газоны

Работы ведутся ежедневно при хорошей погоде
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Работы ведутся ежедневно при хорошей погодеРаботы ведутся ежедневно при хорошей погодеФото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:

В Курске на территории более 240 тысяч квадратных метров скосили траву. Покос подрядные организации проводят каждый день при хорошей погоде.

С начала сезона скосили траву на улицах Ленина, Дзержинского, Перекальского, Добролюбова, Сонина, Карла Маркса, Чайковского, Победы, Маяковского, Дубровинского, Цюрупы, 1-я Агрегатная, Фрунзе, Республиканская, Энергетиков, Серегина, Гагарина, Магистральная, ул. Косухина, Бойцов 9 Дивизии, пр-т Клыкова, Хрущева, Майский бульвар, Дружбы, Энтузиастов, Студенческая, Сумская и др.

Всего в этом году запланировано скосить траву на площади 4 345 100 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курской области заработала служба санавиации
В Курске высадят рябины, розы и многолетние кустарники
В Кореневском районе под Курском отремонтируют дороги
В Курске косят траву, облагораживая газоны
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: у водителей общественного транспорта проверяют наличие масок
Курские спасатели взяли под контроль 14 низменных участков
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: учителей просят ответить на вопросы о детском отдыхе
Под Курском незаконно вырубили лес на два миллиона рублей
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: когда начнут работать автошколы?
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: когда откроются детсады?
Курская пенсионерка передала данные мошенников в полицию
Курянам вернут незаконно собранные УК деньги
В Курске отключат свет
Курян предупредили о грозе и граде
У курянки украли кошелек из тележки в магазине