В Курске косят траву, облагораживая газоны

28 Май 2020 2020-05-28T16:45:22+03:00

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В Курске на территории более 240 тысяч квадратных метров скосили траву. Покос подрядные организации проводят каждый день при хорошей погоде.

С начала сезона скосили траву на улицах Ленина, Дзержинского, Перекальского, Добролюбова, Сонина, Карла Маркса, Чайковского, Победы, Маяковского, Дубровинского, Цюрупы, 1-я Агрегатная, Фрунзе, Республиканская, Энергетиков, Серегина, Гагарина, Магистральная, ул. Косухина, Бойцов 9 Дивизии, пр-т Клыкова, Хрущева, Майский бульвар, Дружбы, Энтузиастов, Студенческая, Сумская и др.

Всего в этом году запланировано скосить траву на площади 4 345 100 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU