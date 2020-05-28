2020-05-28T15:51:13+03:00
Общество

Курские спасатели взяли под контроль 14 низменных участков

Их традиционно подтапливает во время ливней
Яна ШЕЛЕСТ
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В Курской области имеется 14 низменных участковВ Курской области имеется 14 низменных участковФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Как сообщалось ранее, в ближайшие дни в Курской области ожидается неблагоприятная погода – сильные ливни, град и грозы. Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. В регионе проводят ряд превентивных мероприятий, направленных на предотвращение происшествий.

В Курской области имеется 14 низменных участков в шести муниципальных образованиях, которые каждый раз подтапливает при выпадении большого количества осадков.

Это: Кореневский район - ул. Осипенко; Курчатовский район: пос. им. К. Либкнехта - ул. Набережная, ул. К.Маркса; с. Быки; Солнцевский район - с. Дежевка; г. Суджа - ул. Строительная; г. Железногорск - ул. Димитрова, ул. Энтузиастов, ул. Рокосовского 5; г. Курск - ул. Набережная, ул. В.Луговая, ул. А. Невского.

Все они взяты под контроль. Однако это не все места возможного кратковременно подтопления, вызванного осадками. Поэтому ГУ МЧС по Курской области рекомендует во время непогоды не выходить на улицу и не парковать автомобили под деревьями, рекламными конструкциям и в низменных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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