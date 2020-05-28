Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: учителей просят ответить на вопросы о детском отдыхе

28 Май 2020 2020-05-28T15:11:38+03:00

Детские лагеря в Курской области будут работать по новым правилам Фото: Светлана ВОЛКОВА

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Kp.ru и лаборатория медиакоммуникаций в образовании НИУ ВШЭ проводят социологический опрос

Из-за пандемии ситуация с организацией летнего детского отдыха в этом году очень непростая. Детей во время каникул дома не удержишь. Как их оздоровить и при этом не подвергнуть риску заражения коронавирусной инфекцией?

В регионах сами решают, когда открыть лагеря, как должна быть регламентирована эта работа. Многие школы открывают лагеря дневного пребывания, хотя раньше в образовательных учреждениях их не было.

При этом лагеря должны быть обеспечены противоэпидемическими средствами, в них должны работать медицинские работники. Где-то переходят на организацию лагерей онлайн.

«Комсомолка» и лаборатория медиакоммуникаций в образовании НИУ ВШЭ проводят опрос педагогических работников и директоров школ, руководителей органов управления образования, чтобы понять с какими трудностями столкнулась система образования при организации летнего отдыха в необычных условиях.

Опрос анонимный. Мы хотели бы выяснить объективную ситуацию для того, чтобы понимать, какая помощь нужна учителям, директорам школ, где есть избыточные требования, которые мешают организовать яркий и веселый летний отдых наших детей.

Анкет две. Одна - для учителей, педагогов дополнительного образования.

https://ru.surveymonkey.com/r/2JCDS5D

Другая – для директор школ, управленцев в сфере образования https://ru.surveymonkey.com/r/22R6F8S

Просим вас заполнить анкету. Это займет не больше 5-7 минут вашего времени.

ИСТОЧНИК KP.RU