Под Курском незаконно вырубили лес на два миллиона рублей

28 Май 2020 2020-05-28T15:05:26+03:00

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СК расследует уголовное дело по факту незаконной рубки деревьев в Пристенском и Обоянском районах Курской области. Фигурант уголовного дела - 38-летний житель Обоянского района.

Как установили сотрудники полиции, летом 2019 года вблизи села Троицкое Пристенского района и в окрестностях хутора Долговищенский Обоянского района в лесополосе, не имея разрешительных документов незаконно вырубкили более 600 тополей. По оценке специалистов ущерб составил более 2 млн. рублей.

Следствием собрана доказательная база, подтверждающая причастность мужчины к совершению данного преступления. Полицейские установили и опросили свидетелей, были проведены необходимые проверки предоставленных подозреваемым документов с признаками подделки. По результатам проверки будет дана дополнительная правовая оценка его действиям и лицам, причастным к изготовлению документов.

- Подозреваемый на стадии проведения доследственной проверки по одному из фактов незаконной рубки леса, совершил второй факт. Вел себя дерзко, воспрепятствовал разбирательству и в дальнейшем предварительному расследованию, неоднократно провоцировал сотрудников полиции и пытался обвинить их в незаконных действиях. Установлен факт уничтожения им вещественных доказательств, - рассказали в полиции.

Следствие имело основание полагать, что он, находясь на свободе, может продолжить заниматься преступной деятельностью, а также угрожать свидетелям по уголовному делу. В связи с этим в марте 2020 года курянин был задержан и заключен под стражу.

Подозреваемому предъявлено обвинение по статье 260 ч.3 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений», за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU