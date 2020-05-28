2020-05-28T13:49:30+03:00
Происшествия

Курская пенсионерка передала данные мошенников в полицию

Проводятся мероприятия по установлению преступников - УМВД
Ольга ДАНИЛОВА
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Курянка записала все данные мошенников и передала полицииКурянка записала все данные мошенников и передала полицииФото: Из архива КП.
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В полицию Глушковского района обратилась 68-летняя местная жительница с сообщением, что общалась с мошенниками, но вовремя это поняла и не последовала указаниям преступников. Ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщил, что несколько лет назад женщина заказывала через интернет витамины. Теперь производитель лекарств за неоднократные нарушения привлекается к уголовной ответственности, а пенсионерке положена компенсация в 450 тысяч рублей за, якобы, некачественный товар. Ей необходимо было только оплатить страховку и сумму за доставку денег – всего 22 тысячи рублей.

Женщина вспомнила, что действительно в 2018 году заказывала витамины на сумму три тысячи рублей. Ей показалось странной непомерно крупная сумма компенсации за минимальную цену заказа. Она стала задавать наводящие вопросы, о каких витаминах идет речь, но ответить на эти вопросы мошенники не смогли.

Заявительница выслушала звонившего, подробно расспросила, куда перечислять деньги, записала номера счетов и телефонов, пообещав им, что незамедлительно перечислит деньги и завершила разговор. Собрав полную информацию, женщина направилась в полицию. Там она сообщила, что много раз слышала о подобных мошенничествах, поэтому при первых словах сразу распознала мошенника.

Одним нажатием кнопки отмены звонка женщина сохранила свои деньги.

Пенсионерка предоставила данные звонивших, уже установлено, что входящие номера зарегистрированы в Москве. Сейчас проводятся специальные мероприятия по установлению мошенников и блокировке их мобильных номеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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