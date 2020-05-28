Курянам вернут незаконно собранные УК деньги
Прокуратура Курска проверила информации о взимании с жильцов дополнительного денежного сбора.
- Организация, в управлении которой находится более 100 многоквартирных домов, незаконно включила в платежные документы строку «представление прокуратуры». По этой строке жильцам предлагалось внести плату за апрель 2020 года в размере 155 рублей, - сообщили в ведомстве.
Прокурор Курска внес в управляющую компанию представление, в котором потребовал исключить из платежного документа дополнительный сбор и произвести перерасчет размера платы.
По требованию прокуратуры управляющая компания произвела перерасчет платы за апрель 2020 года собственникам помещений 122 многоквартирных жилых домов. Он будет отражен в платежных документах за май 2020 года.
Против управляющей компании возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения в государственную жилищную инспекцию Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU