2020-05-28T13:29:06+03:00
Происшествия

Курянам вернут незаконно собранные УК деньги

"Управляйка" "раскинула" сумму штрафа на жильцов
Ольга ДАНИЛОВА
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Деньги вернут жильцам 122 домовДеньги вернут жильцам 122 домовФото: Светлана ВОЛКОВА
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Прокуратура Курска проверила информации о взимании с жильцов дополнительного денежного сбора.

- Организация, в управлении которой находится более 100 многоквартирных домов, незаконно включила в платежные документы строку «представление прокуратуры». По этой строке жильцам предлагалось внести плату за апрель 2020 года в размере 155 рублей, - сообщили в ведомстве.

Прокурор Курска внес в управляющую компанию представление, в котором потребовал исключить из платежного документа дополнительный сбор и произвести перерасчет размера платы.

По требованию прокуратуры управляющая компания произвела перерасчет платы за апрель 2020 года собственникам помещений 122 многоквартирных жилых домов. Он будет отражен в платежных документах за май 2020 года.

Против управляющей компании возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения в государственную жилищную инспекцию Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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