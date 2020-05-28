В Курске отключат свет

28 Май 2020 2020-05-28T13:13:11+03:00

Отключения пройдут во всех округах Фото: Светлана ВОЛКОВА

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В связи с проведением плановых работ в электрических сетях АО "Курские электрические сети" будет произведено отключение электроэнергии по следующим улицам города:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 1 по 5 июня с 09-30 до 15-00:

Комарова 16 б, 13/21, Дейнеки 1-21/13, Сумская 13-23, 5а, Заводская 4-6, Моковская 26-28, Народная 2-2а, Белгородская 23

с 09-00 до 16-30:

3-7й Краснополянский переулок, Краснополянский проезд, 1-я Кожевенная 1-13, Гайдара 31-37, 28-40, Пионеров 2-6, 1, 1а, 3, Аэроклубная

Тел. для справок: 32-32-15

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

Со 2 по 5 июня с 13-30 до 17-00:

Карла Маркса 66/2

Карла Маркса 66/5

Тел. для справок: 32-40-89

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