В Курске отключат свет
В связи с проведением плановых работ в электрических сетях АО "Курские электрические сети" будет произведено отключение электроэнергии по следующим улицам города:
В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:
С 1 по 5 июня с 09-30 до 15-00:
Комарова 16 б, 13/21, Дейнеки 1-21/13, Сумская 13-23, 5а, Заводская 4-6, Моковская 26-28, Народная 2-2а, Белгородская 23
с 09-00 до 16-30:
3-7й Краснополянский переулок, Краснополянский проезд, 1-я Кожевенная 1-13, Гайдара 31-37, 28-40, Пионеров 2-6, 1, 1а, 3, Аэроклубная
Тел. для справок: 32-32-15
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:
Со 2 по 5 июня с 13-30 до 17-00:
Карла Маркса 66/2
Карла Маркса 66/5
Тел. для справок: 32-40-89
ИСТОЧНИК KP.RU