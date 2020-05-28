2020-05-28T12:44:57+03:00
Происшествия

У курянки украли кошелек из тележки в магазине

Портмоне прихватила жительница Курска
Ольга ДАНИЛОВА
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На воровку могут завести делоНа воровку могут завести делоФото: Из архива КП.
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Жительница Курска лишилась кошелька с почти десятью тысячами рублей, кредитными картами и документами после посещения строительного магазина. Оперативники установили, что хищение совершила 48-летняя жительница областного центра, которая посетила торговый зал в тот же день.

- Как показали камеры наблюдения, кошелек она забрала из тележки, которую на время владелица потеряла из вида. Задержанная уверяла, что просто перепутала кошелек, приняв за свой. Но при проверке выяснилось, что ее портмоне выглядит иначе, а хищение было совершено сознательно. К моменту установления ее личности часть средств она успела потратить, а нетронутые банковские карты и документы изъяты и уже возвращены потерпевшей, - рассказали в полиции.

По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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