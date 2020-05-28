В Курской области хотят реконструировать парк им. Н.А. Никитина
В Железногорске планируют благоустроить парк им. Н.А. Никитина. Эта территория участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году.
Парк выбрали сами железногорцы, онлайн- и офлайн-голосование по выбору территории проходило с 21 февраля по 3 марта. Железногорский парк расположен на берегу водохранилища и включает в себя обширную лесопарковую зону с возможностью доступа к воде. Рядом находятся остановки общественного транспорта.
После преобразования в парке будут возрождены его центральная часть и набережная, появится лодочная станция. Все зоны парка соединят между собой тропинками. Здесь также появятся лыжероллерная трасса, велосипедные дорожки. Парк будет доступен и для маломобильных граждан.
Реновация парка им. Н.А. Никитина проводится последние несколько лет: появился фонтан, открыта площадка воркаута, идет реконструкция летнего театра. С федеральным грантом такое обновление конечно будет идти активнее.
В Курской области пять районных центров претендуют на получение федеральных денежных средств на благоустройство территорий; это Фатеж, Льгов, Щигры, Железногорск и Курчатов. Заявки на участие во всероссийском конкурсе им необходимо подать до 1 июня. Итоги станут известны к 1 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU