В Курской области хотят реконструировать парк им. Н.А. Никитина

28 Май 2020 2020-05-28T11:00:04+03:00

Средства на реконструкцию можно получить из бюджета Фото: Из архива КП.

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В Железногорске планируют благоустроить парк им. Н.А. Никитина. Эта территория участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году.

Парк выбрали сами железногорцы, онлайн- и офлайн-голосование по выбору территории проходило с 21 февраля по 3 марта. Железногорский парк расположен на берегу водохранилища и включает в себя обширную лесопарковую зону с возможностью доступа к воде. Рядом находятся остановки общественного транспорта.

После преобразования в парке будут возрождены его центральная часть и набережная, появится лодочная станция. Все зоны парка соединят между собой тропинками. Здесь также появятся лыжероллерная трасса, велосипедные дорожки. Парк будет доступен и для маломобильных граждан.

Реновация парка им. Н.А. Никитина проводится последние несколько лет: появился фонтан, открыта площадка воркаута, идет реконструкция летнего театра. С федеральным грантом такое обновление конечно будет идти активнее.

В Курской области пять районных центров претендуют на получение федеральных денежных средств на благоустройство территорий; это Фатеж, Льгов, Щигры, Железногорск и Курчатов. Заявки на участие во всероссийском конкурсе им необходимо подать до 1 июня. Итоги станут известны к 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU