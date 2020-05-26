Под Курском погиб водитель ВАЗа

26 Май 2020 2020-05-26T21:37:36+03:00

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ скончался на месте Фото: Из архива "КП"

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26 мая примерно в 17:50 30-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 двигался по автодороге Иванино – Николаевка в Курчатовском районе. На третьем километре трассы он выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом КАВЗ под управлением 42-летнего водителя.

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ скончался на месте. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия. В автобусе пассажиров не было, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU