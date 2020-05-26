Под Курском ликвидировали еще одну несанкционированную свалку
Она образовалась в Железногорском районе
Свалку оперативно убрали
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В комитет экологии Курской области поступило обращение от общественной организации «Зеленый Фронт» о том, что около деревни Громашовка Железногорского района образовалась несанкционированная свалка.
Экологи организовали выездную проверку и направили главе Железногорского района письмо о необходимости ликвидировать свалку бытовых и строительных отходов. Свалку оперативно убрали.
Ранее сообщалось о ликвидации несанкционированной свалки в Курске на пересечении улиц Свободной и Степана Разина.
ИСТОЧНИК KP.RU