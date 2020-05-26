Под Курском ликвидировали еще одну несанкционированную свалку

26 Май 2020 2020-05-26T19:18:20+03:00

Она образовалась в Железногорском районе

Изменить размер текста: A A

В комитет экологии Курской области поступило обращение от общественной организации «Зеленый Фронт» о том, что около деревни Громашовка Железногорского района образовалась несанкционированная свалка.

Экологи организовали выездную проверку и направили главе Железногорского района письмо о необходимости ликвидировать свалку бытовых и строительных отходов. Свалку оперативно убрали.

Ранее сообщалось о ликвидации несанкционированной свалки в Курске на пересечении улиц Свободной и Степана Разина.

ИСТОЧНИК KP.RU