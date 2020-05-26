Под Курском горел жилой дом

26 Май 2020 2020-05-26T19:09:20+03:00

В ликвидации пожара принимали участие 13 человек, шесть единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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26 мая в 08:36 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании в жилом доме в деревне Белгородка Горшеченского района. На место происшествия выехали пожарные ПСЧ № 23, отдельный пост Средние Апочки, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

Возгорание локализовали в 08:59, ликвидировали полностью в 09:03. В результате пожара в доме размером 9 на 8 метров огонь повредил внутренние помещения.

В ликвидации пожара принимали участие 13 человек, шесть единиц техники, в том числе от МЧС шесть человек, две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU