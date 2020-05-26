2020-05-26T18:45:42+03:00
Происшествия

Под Курском обнаружили артснаряд

Боеприпас пролежал в земле со времен войны
Яна ШЕЛЕСТ
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Саперы изъяли артиллерийский снаряд калибром 105 ммСаперы изъяли артиллерийский снаряд калибром 105 ммФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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26 мая в «Службу спасения» поступил звонок об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной Войны в деревне Никольско-Ключеская Касторенского района.

На место выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции. Саперы изъяли артиллерийский снаряд калибром 105 мм и вывезли его на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета нужно незамедлительно обращаться в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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