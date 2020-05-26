Десятилетний курянин позвонил в «Службу спасения» более 60 раз

26 Май 2020 2020-05-26T18:24:19+03:00

Количество ложных звонков от детей традиционно увеличивается в период каникул Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

За сутки из категории «детская шалость» в МЧС поступило 107 звонков

Изменить размер текста: A A

Ежедневно диспетчеры «Системы – 112» принимают порядка трех тысяч звонков. Около 60% из них – ложные либо носят справочный характер. Такие звонки мешают полноценной работе сотрудников службы спасения, занимая линию.

За минувшие сутки по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112» поступило 107 звонков категории «детская шалость». Количество ложных звонков от детей традиционно увеличивается в период каникул. Они остаются дома одни, многим дают телефоны. Часто звонки не удается отследить, так как они совершаются с телефона без сим-карты.

В Глушковском районе мальчик примерно лет десяти за прошедшие сутки позвонил по номеру «112» более 60 раз, чем парализовал работу диспетчеров. Информацию по данному факту для принятия мер передали в администрацию муниципального образования и полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU